Adebola Oluwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebola Oluwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adebola Oluwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adebola Oluwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adebola Oluwo 19 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adebola Oluwo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adebola Oluwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Adebola Oluwo'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Adebola Oluwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adebola Oluwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ağustos 2020 yılında Chelmsford
Adebola Oluwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adebola Oluwo şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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