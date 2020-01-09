Adem Ljajic, Beşiktaşlı taraftarları korkuttu

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.

NASIL OLDU?

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki gerçekleştirilen idmanda oynanan çift kale maçta rakibi ile ikili mücadeleye giren Adem Ljajic, geri geri giderken kendi ayağının üzerine basarak ayak bileğinden sakatlandı.

Kendisini acı içerisinde yere bırakan Adem Ljajic, siyah beyazlı kulübün doktorları tarafından tedbir amaçlı saha kenarına alındı ve ilk kontrolleri yapıldı.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından yıldız oyuncu antrenmanı yarıda bırakarak otele geçti.

ABDULLAH AVCI'DAN LJAJIC AÇIKLAMASI

Abdullah Avcı, öğrencisinin sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ljajic'in sakatlığının ciddi gözükmediğini ifade eden Avcı, "Aşil tendonunda sorun yok, ayak bileği bağları kontrol edilecek. Belki orada bir problem olabilir ama çok ciddi gözükmüyor." dedi.