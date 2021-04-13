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Adem Polat kimdir? Adem Polat Müge Anlı öldü mü, kim öldürdü?

Son dakika.... Müge Anlı'da aranan 39 yaşındaki Adem Polat'tan acı haber geldi. 4 gündür aranan Polat'ın acı haberini eşi Gülşen Hanım'a Müge Anlı verdi. İşte Adem Polat kimdir? Adem Polat Müge Anlı öldü mü, kim öldürdü? sorularının yanıtı...

Adem Polat kimdir? Adem Polat Müge Anlı öldü mü, kim öldürdü?

Son dakika.... 112 acil servis çalışanı 39 yaşındaki Adem Polat günlerdir Müge Anlı ve ekibi tarafından aranıyordu. Eşi Gülşen Hanım, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. 4 gündür kayıp olduğu bilinen Adem Polat'tan bugün acı haber geldi.  

ADEM POLAT KİMDİR ?

İstanbul Silivri'de 112 acil servis sürüsü olarak çalışan Adem Polat evli ve 2 çocuk babasıydı. 

Adem Polat kimdir? Adem Polat Müge Anlı öldü mü, kim öldürdü?

ADEM POLAT ÖLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı, Gülşen Hanım'a bugün acı haber ulaştırdı. Anlı, Adem Bey'in arkadaşının evinde ölü bulunduğunu söyledi. Müge Anlı'nın anlatımına göre Adem Bey, sosyal medyada tanıştığı bir erkek ile arkadaş olduktan sonra evlerine gitti. İki arkadaş olay günü de birlikte madde aldıktan sonra Adem Polat öldü. Müge Anlı, olayın cinayet gibi gözükmediğini, Adem Bey'in vücudunda herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. 

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Adem Polat'ın internette tanıştığı bir erkekle buluşup evde yasaklı madde kullandığı ve daha sonrasında fenalaşıp öldüğünü öğrenen Gülşen Hanım stüdyoda sinir krizi geçirdi.  

Adem Polat kimdir? Adem Polat Müge Anlı öldü mü, kim öldürdü?Adem Polat kimdir? Adem Polat Müge Anlı öldü mü, kim öldürdü?Adem Polat kimdir? Adem Polat Müge Anlı öldü mü, kim öldürdü?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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