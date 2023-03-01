Aden Baldwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aden Baldwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aden Baldwin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aden Baldwin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aden Baldwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aden Baldwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aden Baldwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aden Baldwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aden Baldwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aden Baldwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aden Baldwin 10 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aden Baldwin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Aden Baldwin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aden Baldwin'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aden Baldwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aden Baldwin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aden Baldwin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aden Baldwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2015 yılında Bath City

1 Eylül 2015 yılında Forest U18

29 Ocak 2016 yılında Bristol C U21

12 Ekim 2016 yılında Weston-super-M.

31 Mayıs 2017 yılında Bristol U21

28 Temmuz 2017 yılında Weston-super-M.

28 Eylül 2017 yılında Bristol U21

3 Ağustos 2018 yılında Cheltenham

1 Ocak 2019 yılında Bristol U21

14 Şubat 2020 yılında Eastleigh

31 Mayıs 2020 yılında Bristol U21

13 Temmuz 2021 yılında MK Dons

1 Temmuz 2022 yılında Notts County

Aden Baldwin kimdir

Aden Baldwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aden Baldwin şuan Notts County takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Aden Baldwin nereli

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