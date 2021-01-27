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Adeta can pazarı yaşandı! Kamerun'da feci kaza: 53 ölü, 29 yaralı!

Kamerun'da kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı. Olayda 53 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı.

Afrika kıtasının orta batı bölümünde yer alan ülkelerden olan Kamerun'da feci bir kaza meydana geldi. AA'nın haberine göre Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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