Adı Fenerbahçe'yle anılan Igor Angelovski, sarı lacivertlilerden teklif aldığını doğruladı!

Sezon başında teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye dünya genelinde birçok teknik adamın ismi yazılmıştı. Gündeme gelen isimler arasında Makedonya Milli takımının eski teknik direktörü Igor Angelovski'nin ismi yer alsa da sarı lacivertli ekip takımın başına Vitor Pereira'yı getirmişti. O dönemden itibaren konuyla ilgili açıklamada bulunmayan Makedon Teknik adam Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı.

"İLGİNÇ BİR MAÇ OLDU"

İlk olarak Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yendiği karşılaşmayla ilgili konuşan Angelovski, "Gördüğüm kadarıyla ilginç bir maç oldu. Her iki takım da oyuna 4-3-3 sistemiyle başladı. Türkiye'deki insanlar Pereira'nın bu maçta bu taktikle başlayacağını beklemiyordu. İlginç bir maç oldu. Özellikle de Galatasaray 2. yarıda 5-6 tane yüzde yüzlük şans yakaladı. Galatasaray'ın yakaladığı şanslara göre elde ettiği skor, oyunun ne kadar ilginç olduğunu da gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKANIN KARARI VİTOR PEREİRA'DAN YANA OLDU"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına girdiği için mutlu olduğunu ifade eden Angelovski, "Fenerbahçe'den teklif aldığım dönemde başkanın kararı Vıtor Pereira'dan yana oldu ve böylece bu transfer hikayesi benim için bu şekilde sonuçlandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olduğum için mutlu oldum. Fenerbahçe gibi bilinen bir kulübün hoca adayı olmak önemli çünkü bu durum kaliteni kanıtladığın anlamına geliyor" dedi.

"ARTIK GELECEK TEKLİFLERİ KABUL EDEBİLİRİM"

Kendisine Türkiye'den başka tekliflerin de olduğunu aktaran Angelovski, "Ancak o dönemde, Makedonya Futbol Federasyonu'yla sözleşmem vardı. Makedonya'yı Avrupa Şampiyonası'nın bir parçası yapacak projem için çalışıyordum. Bu başarıya ulaştığı için vatandaşlarımız adına çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımdan ayrıldım ve belki de artık gelecek teklifleri kabul edebilirim. Taraftarlarını mutlu edecek güzel sonuçlar almak için iyi bir vizyonu ve stratejisi olan bir takımı çalıştırmak isterim" şeklinde konuştu.