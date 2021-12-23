Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı 2-2 sona erdi. Adil Gevrek maç sonrası sahaya girerek maçın hakemi Hüseyin Göçek'e saldırmaya çalıştı. Olay sonrası Adil Gevrek kimdir? Nereli? | Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek hakem Hüseyin Göçek'e neden saldırmaya çalıştı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ADİL GEVREK KİMDİR? NERELİ?

Adil Gevrek Malatya'da dünyaya geldi.

12 yaşında İstanbul'a gelmiştir. Burada 23 yaşına kadar tekstil sektörünün, 23 yaşından sonra ise plastik sektörünün çeşitli kollarında çalışmıştır.

ASTÖB (Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği)'de Genel Başkanlık yapan Adil Gevrek, 14 Haziran 2014 tarihinde Yeni Malatyaspor Başkanı oldu.

YENİ MALATYASPOR BAŞKANI ADİL GEVREK HAKEM HÜSEYİN GÖKÇEK'E NEDEN SALDIRMAYA ÇALIŞTI?

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi.

2-2 eşitlik olan maçta bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırmaya çalıştı.

Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi. Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.

Başkan Adil Gevrek sahadan ayrılmazken, maçın hakemi Hüseyin Göçek beraberindeki yan hakemlerle birlikte saha içerisinden polisler eşliğinde çıkarıldı. Sarı siyahlı taraftarlar ise "Adil istifa", "Yönetim istifa" diyerek tepkilerini gösterdi.