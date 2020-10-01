Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan Adil Gür bir anda baygınlık geçirdi. Olayın ardından Adil Gür kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

ADİL GÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Adil Gür, 1965 yılında Malatya’da doğdu. 55 yaşında olan Gür, ilk-orta ve lise öğrenimini Malatya’da, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi.

Araştırma sektörüne 1983 yılında anketör olarak girdi ve 1995 yılına kadar çeşitli araştırma şirketlerinde yöneticilik yaptı. 1995 yılında ise A&G Araştırma Şirketi’ni kurdu. 1995-2015 yılları arasında seçim tahminleri ile adını duyuran Gür, halen birçok siyasi ve sosyal içerikli araştırma yürütüyor.

Bir süredir Türkiye’nin çeşitli belediyeleri ile birlikte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklı “Vatandaş Karnesi – Başkan Dinliyor” adlı projeyi yürütmekte, vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmaktadır.

1999 yılında Naile Gür ile evlenen Gür, 1’i kız, 1’i erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Adil Gür'ün tansiyon nedeniyle kısa sürelik baygınlık geçirdiği belirlendi. Veyis,Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kötü bir durum yok, ama panikledik birden bire onu öyle görünce. Birkaç dakika sonra kendisine geldi. Sağlık durumu gayet iyi," dedi.