Adil Karaismailoğlu'nun makam otomobili Togg, Trabzon'da gelin arabası oldu

Kent merkezinde yaşayan damat Erdem Sevim, mail ve mesaj yoluyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan düğününde gelin arabası olarak kullanmak için makam aracı Togg'u rica etti.

Karaismailoğlu'nun talebe olumlu yanıt vermesi üzerine süslenen "Anadolu kırmızısı" Togg, gelin Sedanur Başkan'ın Vakfıkebir ilçesi Gülbahar Hatun Caddesi'ndeki evine götürüldü.

Baba ocağından çıkarılan gelin, Togg'a bindirilerek konvoy eşliğinde Akçaabat ilçesindeki bir düğün salonuna getirildi.

TOGG TRABZONDA GELİN ARABASI OLDU

Damat Sevim, AA muhabirine, Togg'u kentte ilk kez gelin aracı olarak kullanmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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Aracın yapımında emeği geçenler ile talebine olumlu karşılık veren herkese teşekkür eden Sevim, "Bu teşvikten dolayı çok teşekkür ederim. Trabzon'da ilk olmak çok güzel bir şeydi. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Sevim, kendisinin de Togg sahibi olmayı istediğini dile getirerek, "Gelin arabamız olması fikri benden çıktı. Bununla ilgili çok sayıda mail ve mesaj atmaya çalıştım. En sonunda bir şekilde ulaştık ve gelin arabası olarak kullanmamıza izin verildi. Togg'un gücüne şüphe yok. Bizzat internetten videolarını takip ediyorum. İnşallah bize de nasip olur." diye konuştu.

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Bu arada düğüne gelen davetlilerin, gelin arabası olarak süslenen Togg ile fotoğraf çektirdikleri görüldü.