Adisson hastası gençten acı haber geldi

Sırbistan'da geçtiğimiz aylarda 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan ve yaklaşık 40 gündür tedavinin ardından Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 28 yaşındaki Mahmut Altın'dan acı haber geldi.

KALBİ DURDU

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mahmut Altın'ın kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Altın, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Altın'ın vefatı yakınlarını hüzne boğarken, cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.