Adıyaman 1954 Spor –Somaspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Adıyaman 1954 Spor takımı ile Somaspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Adıyaman 1954 Spor –Somaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Adıyaman 1954 Spor – Somaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 15:30 itibari ile başlayacaktır.
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Puan Durumu
Ev sahibi Adıyaman 1954 Spor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 16. sırada kendisine yer buldu Rakip Somaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 6. sırada kendisine yer buldu
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) OĞUZHAN UĞURLU düdük çalacak
Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Adıyaman 1954 Spor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Somaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor