Adıyaman 1954 Spor –Somaspor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Adıyaman 1954 Spor – Somaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 15:30 itibari ile başlayacaktır.

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Puan Durumu

Ev sahibi Adıyaman 1954 Spor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 16. sırada kendisine yer buldu Rakip Somaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 6. sırada kendisine yer buldu

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) OĞUZHAN UĞURLU düdük çalacak

Adıyaman 1954 Spor – Somaspor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Adıyaman 1954 Spor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Somaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor