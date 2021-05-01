Adıyaman 1954'ü şampiyon yaptı, tarihe ismini yazdırdı: Şampiyonluk kazanan ilk kadın başkan Cevher Erdem!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Karaköprü Belediyespor'a 3-1 mağlup olmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden Adıyaman 1954, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'e yükselirken kulüp başkanı Cevher Erdem de şampiyonluk yakalayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine ismini altın harflerle yazdırdı.

Şanlurfa GAP Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi Karaköprü Belediyespor'a 3 - 1 yenilen Adıyaman 1954, şampiyon olmaya hak kazandı. Karaköprü'ye galibiyeti getiren golleri Tolunay Yurtseven (2) ve Mert Efe Çölbeyi kaydetti. 4 gollü maçta Adıyaman 1954'ün tek golünü ise Ömür Karaca attı.

BU AİLENİN BİR PARÇASIYDIM

Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine geçti.

Cevher Erdem daha önce verdiği bir röportajda, "Bir de futbolun sadece erkeklerin ilgi alanına girmediğini göstermek istedim. Futbol oyununu seviyorum. Önemli olan kulübün alt ya da üst yönetiminde bulunmak değil, önemli olan bir parçası olmak. Ve dediğim gibi zaten bu ailenin bir parçasıydım." ifadelerini kullandı.