Adıyaman Gölbaşı'nda yürek yakan olay! Kız kardeşinin ölümünü kabullenemedi, onun gibi intihar etti

Alınan bilgilere göre 2014 yılında 16 yaşındaki Yeter Aslan evlendirildikten sonra Gaziantep'ten Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde bulunan akrabalarının yanına geldikten sonra yaşadığı bunalım sonrası akrabalarının evinde bulunan pompalı tüfekle intihar etti.

İZİN ALDI, KÖYE GELDİ

Bu olayın üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından Aslan'ın erkek kardeşi Hikmet Arslan (24), Gaziantep’te çalıştığı bir fabrikadan izin alarak Yukarı Nasırlı köyüne geldi.

BABASI AĞACA ASILI ŞEKİLDE BULDU

Köy yakınlarındaki bir ağaca kendini asan Hikmet Arslan hayatını kaybetti. Köydeki baba oğlunun ağaçta asılmış şekilde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hikmet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNÜ KABULLENEMEDİ

Öte yandan Hikmet Arslan’ın 8 yıl önce hayatına son veren kız kardeşi Yeter Arslan’ın ölümünü bir türlü kabullenemediğini ve sürekli onu düşündüğü öğrenildi.