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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 4 Nisan sokak hayvanları günü kapsamında sokak hayvanlarının karnı doyuruldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından çok taktir toplayan bir davranış sergilediler 4 Nisan sokak hayvanları gününde  sokak hayvanlarının unutmayarak karnlarını  doyuruldular.

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"POLİSLERİNİN BU DAVRANIŞI TAKTİRLE KARŞILANDI"

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri sokak hayvanlarını tek tek bularak onlara yem ve su verdi. Polis ekipleri karınlarını doyurduğu sokak hayvanlarını sevmeyi de ihmal etmedi.

KAYNAK :İHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

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