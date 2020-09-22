Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı iddialarına yalanlamaYamaç Paraşütü yapmak isteyen Alman turist denize çakılarak öldüStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 24 Eylül Perşembe yayın akışıAK Parti Milletvekiline koronavirüs tedbirlerini ihlal cezasıKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 24 Eylül PerşembeFOX TV Yayın akışı | 24 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup ölüme terk ettilerGünlük burç yorumları 23 Eylül Çarşamba 2020Gazze'de normalleşme anlaşması protesto edildiCHP Grup Başkanvekili Altay'dan Berberoğlu açıklaması
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Adıyaman’da 88 adreste karantina uygulaması

Adıyaman’da 88 adreste karantina uygulaması

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan vatandaşların kaldığı belirtilen 88 adresin karantinaya alındığını duyurdu.

Adıyaman’da 88 adreste karantina uygulaması

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 88 adres karantinaya alındı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman merkezde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan, 88 vatandaşın adresini karantinaya aldı.

Karantinaya alınan adresleri görmek için TIKLAYINIZ

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT