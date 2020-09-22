Adıyaman’da 88 adreste karantina uygulaması
Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan vatandaşların kaldığı belirtilen 88 adresin karantinaya alındığını duyurdu.
Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 88 adres karantinaya alındı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman merkezde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan, 88 vatandaşın adresini karantinaya aldı.
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