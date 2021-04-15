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Adıyaman'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kurallara uymayan sürücüler Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KGYS'den tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Adıyaman'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Trafik ihlallerini en aza indirmek ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kameraları ile denetim gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri kullanılmaması, yayalara öncelik verilmemesi gibi trafik ihlallerinin önlenmesi hedefleniyor. Trafik polisleri, KGYS kameralarında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uyguluyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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