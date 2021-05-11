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  3. Adıyaman'ın bayrama özel vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

Adıyaman'ın bayrama özel vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez lezzetinden olan "bayram taplaması" Adıyamanlı kadınları tarafından pişerek ağızları tatlandırıyor

Adıyaman'ın bayrama özel vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

Kentte uzun yıllardır evlerde un, süt, kabartma tozu, susam, şeker, tuz, maya karışımından yapılan, kırsal bölgede tandırda, şehir merkezlerinde ise fırınlarda pişirilen yöresel çörek "bayram taplaması", yiyenlerin damaklarını şenlendiriyor.

Çarşı fırınlarında da yapılan bu lezzet, evlerde bayram öncesi küçük gruplar halinde bir araya gelen kadınların imece usulü hazırladıkları hamuru saç üzerinde pişirmesiyle oluşturuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramda da evlere misafir kabul edilemeyeceğinden dolayı kadınlar, hazırladıkları bayram taplamalarını komşularına ikram ediyor.

"AKRABALARIMA VE KOMŞULARIMA DAĞITACAĞIM"

Ayşehan Çimenden, AA muhabirine, her bayram öncesi hazırlık yaparak komşularıyla el birliğiyle taplamayı pişirdiklerini söyledi.

Bu yiyeceğin bölge insanı için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Çimenden, "Ben küçüklüğümden beri ramazanın sonuna doğru bayram taplaması yaparız. Bayramlarda gelen misafirlere bu taplamalar ikram edilir. Salgın dolayısı ile bayramda misafirliğe gidemiyor ve misafir kabul edemiyoruz, ben de akrabalarıma ve komşularıma dağıtacağım. Bir engelim olmadığı sürece hemen hemen her yıl yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Sümeyye Çimenden ise ailece bayrama hazırlandıklarını ve taplama pişirirken bir yandan da sohbet ederek güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Bundan sonraki bayramların salgından uzakta, insanların iç içe geçirdiği bir bayram olması temennisinde bulunan Çimenden, "Annemle her yıl olduğu gibi bu yılda bayram taplaması yapıyoruz. Ramazan orucunun sonlarına, bayramın ise başlangıcına doğru, giderken hazırlığımızı yapıp pişiriyoruz. Bayramın havası güzel olacak inşallah, ne kadar misafir kabul edemesek de gidemesek de, hep beraber bu bayramı güzel geçireceğiz inşallah bir daha ki bayrama bu virüs biter de sevdiklerimizde kucaklaşır güzel bayram geçiririz." şeklinde konuştu.

Kadınlardan Fatma Pehlül de bayram taplamasının Adıyaman için ayrı bir yeri olduğunu anlatarak, "Her yıl komşularla bir araya gelerek bayramların vazgeçilmezi lezzeti olan bayram taplamasını yapıyoruz. Asırlardır bu gelenek var, tamamen doğal olan ürünlerle taplamamızı yapıyoruz. Yiyenler çok beğeniyorlar. Elimizden geldiğince her bayram başlangıcında yapacağız." dedi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Adıyaman'ın bayrama özel vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

Adıyaman'ın bayrama özel vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

Adıyaman'ın bayrama özel vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

Adıyaman'ın bayrama özel vazgeçilmez lezzeti: "Bayram taplaması"

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