Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun birleştiği noktada yer Adıyaman, tarihiyle ve doğal kültürüyle Türkiye'nin en nadide illerinden birisi. 16 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman, tarihin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Peki Adıyaman'ın neyi meşhur? Ne yenir? Adıyaman'da gezilecek yerler? İşte detaylar...

ADIYAMAN'IN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Adıyaman Tavası

Adıyaman'ın en çok bilinen lezzetlerinden Adıyaman Tavası, şehrinde en çok tüketilen yiyeceği. Kuşbaşı koyun eti, biber, domates, kuyruk yağı ile hazırlanmış patlıcan ve sarımsağın uyumuyla ortaya çıkan lezzetli bir yemektir. Adıyaman'a gelen herkesin tatması gereken Adıyaman Tavasını kaçırmayın.

Besni Tavası

Adıyaman'dan çıkan Besni Tava, ünü ile Adıyaman sınırlarını aşmış bir lezzettir. Türkiye'nin birçok yerinde yapılan bu lezzet, et, patates, domates, biber ve sarımsak ile hazırlanıyor. Besni Tavayı Adıyaman'da kesinlikle tatmalısınız.

Buhara Pilavı

Kuzu kavurma, nohut ve çeşitli baharatların bir araya gelerek oluşturduğu bu yemek Adıyaman’ın severek tüketilen lezzetlerinden biridir.

Meyir Çorbası

Adıyaman yöresinin en farklı lezzetlerinden olan Meyir Çorbası, Yoğurt, patlıcan, nohut ve soğan ile yapılıyor.

ADIYAMAN'DA GEZİLECEK YERLER

Nemrut Dağı

Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdır. Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında Toros dağ silsilesinde bulunur. 1987'de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı, 1988 yılında tesis edilen Nemrut Dağı Millî Parkı ile korumaya alınmıştır.

Perre Antik Kent

Eski kaynaklarda Me’arath gazze Pörön, Mezopotamya’da ise Pirin ve Perin olarak bilinen Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti, Melitene’yi (Malatya) başkent Samosata’ya (Samsat) bağlayan yol güzergahı üzerinde olması nedeniyle geçmişte jeopolitik bir öneme sahipti.

Adıyaman Ulu Camii

Caminin ilk inşa tarihi bilinmemekle birlikte, 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Cami bugünkü şeklini 1863 yılında almıştır.

ADIYAMAN HAKKINDA

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Batısında Akdeniz Bölgesiyle birleşen noktada yer alan Adıyaman, 16 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri.

Besni Halep Ticaret Yolu üzerinde yer alması ve kervanların konaklama yeri olması nedeniyle, Kahta ise Nemrut Dağı gibi sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle Adıyaman’ın önemli ilçelerindendir.