Adli Tıp Kurumu Bakanlığınca 79 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilecek personeller için başvuru şartları belli oldu. Peki; Adli Tıp Kurumu personel alımı 2021 başvuru ne zaman? 79 sözleşmeli Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular, 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar başvurularını 22 Nisan Perşembe günü 17.00'a kadar tamamlayabilecek.

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29 SÖZLEŞMELİ ATK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.