Adli Tıp'tan Duygu Delen raporu: Kaza sonucu düşmesi mümkün değil

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Gaziantep'te Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp uzmanı Dr. Murat Akbaba, Adli Fizikçi İlknur Bakır Özbilek, olay yeri bilirkişisi Alpaslan Can ile bilişim uzmanı Halis Bozkurt tarafından hazırlanan raporu köşe yazısında anlattı. Raporda," “Duygu Delen’in dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir” ifadesi Delen'in cinayete kurban gittiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

DENGESİNİ Mİ KAYBETTİ, İTİLDİ Mİ?

Bilirkişilerin raporunda,“162 santimetre boyundaki Duygu Delen’in yerden 80 santimetre yukarıya denk gelen ağırlık merkezinin, 105 santimetre yükseklikteki balkon korkuluğunun 25 santimetre aşağısına denk geldiği, bu nedenle dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer alıyor.

"ŞİDDET ORTAMININ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Raporda, Mehmet Kaplan'ın balkondaki çorap izine ilişkin yapılan tespitte şunlar kaydediliyor:

“Müteveffanın balkondan düşmesinden önce oda içerisinde şiddet ortamının olduğu olay yeri fotoğraflarından anlaşılmıştır. Fakat sadece şüpheli Mehmet Kaplan’ın çorabındaki kan bulaşığının olması ve balkonda çoraplı ayak izi bırakması Duygu Delen’in çoraplarının kuru kalmış olduğu tespit edilmiştir.”

"KANINDA ALKOL VE UYUŞTURCU TESPİT EDİLDİ"

Adli bilirkişilerin hazırladığı raporda da olay anında Mehmet Kaplan'ın kanında alkol ve uyuşturucu kullandığının tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Mehmet Kaplan’ın kanında olay anında alkollü ve uyuşturucu kullanmış olduğunun tespit edildiği, olay yerinde oda zemininde, kapıda, gardıropta, komidinde, duvarlarda, balkonda, Duygu Delen’in taytında ve tişörtündeki kanın laboratuvar ortamında da tespit edilmesi, Mehmet Kaplan’ın kontrolsüz hareketler yaparak Duygu Delen’e zarar verebilecek kadar hırçınlaşmış olduğu şeklinde değerlendirilmiştir”

Kaynak: Hürriyet