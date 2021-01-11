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Adnan Oktar davasında karar verildi!

Son dakika haberi... Adnan Oktar Organize Suç Örgütü lideri Oktar'a  bin yılı aşkın hapis cezası verildi!

Adnan Oktar davasında karar verildi!

Son dakika haberi... Adnan Oktar Organize Suç Örgütü lideri Oktar'a  bin yılı aşkın hapis cezası verildi!

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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