Adnan Oktar'ın gözdesiydi! Ceylan Özgül örgütten nasıl kaçtığını anlattı! Dinleyenler şaştı kaldı!

Adanan Oktar suç örgütü deşifre olmadan önce örgütten kaçıp kurtulmayı başaran Ceylan Özgül, nasıl kaçtığını anlattı. Dinleyenler ise şaştı kaldı.

YAYINLAMA
Google News
Adnan Oktar'ın gözdesiydi! Ceylan Özgül örgütten nasıl kaçtığını anlattı! Dinleyenler şaştı kaldı!

Adnan Oktar'ın kediciği iken örgüt evinden kaçmayı başaran Ceylan Özgül katıldığı bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de neden Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakıp dans ettikleri oldu.

Eski bir kedicik olan Ceylan Özgül Beyaz TV'de bir programa konuk oldu.

BABASINI MAİL ATTTI

2006 yılında örgüte girdikten yıllar sonra kaçmayı başaran Özgül programda Adnan Oktar örgütünden nasıl kaçtığını anlattı.

“Başka bir örgüt evine geçtim" diyen Ceylan Özgül devamında şunları söyledi:

"Bu örgüt evinde de yine bilgisayarımda ve telefonumda takip programları var. Çok limitli bir haberleşme imkanım var. Bir şekilde babamın yeni mail adresini buldum. Ona 'Şu gün şu saatte gönderdim konumdaki evden çıkacağım. Orada olur musun?' diye mesaj gönderdim. O da hiç hayır demedi. Biraz maceralı oldu."

NEDEN DANS ETTİKLERİ SORULDU

Hiçbir yere tek gidemediklerini söyleyen Özgül ayrıca kadınların Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakarak neden dans ettiklerini açıkladı.

"Neyi neden yaptığını bilmiyoruz"

Genç kadın "Onun istediği bir şey. Neyi neden yaptığını bilmiyoruz. Bizden istiyor, biz de orada kalmış insanlarız ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber3

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
İsrail Ordu sözcüsü duyurdu! Gazze'ye karadan rehine operasyonu başladı!
İsrail Ordu sözcüsü duyurdu! Gazze'ye karadan rehine operasyonu başladı!
İsrail ordusunda Netenyahu rahatsızlığı! 'Yaptığı utanç verici'
İsrail ordusunda Netenyahu rahatsızlığı! 'Yaptığı utanç verici'
İsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntüler
İsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntüler
Son Haberler
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
Aydın'da belediye otobüsü şoförüne fazla yolcu aldın dayağı! O anlar kamerada!
Aydın'da belediye otobüsü şoförüne fazla yolcu aldın dayağı! O anlar kamerada!
Çin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeli
Çin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeli
Gazze'de son durum ne? İsrail'in katliamının ardından ABD'den Manidar ortadoğu hamlesi: Resmen duyurdular!
Gazze'de son durum ne? İsrail'in katliamının ardından ABD'den Manidar ortadoğu hamlesi: Resmen duyurdular!
Çok Okunanlar
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!
22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Hacizli malların tamamı Kızılay'a devredilecek
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Hacizli malların tamamı Kızılay'a devredilecek
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor