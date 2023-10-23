Adnan Oktar'ın gözdesiydi! Ceylan Özgül örgütten nasıl kaçtığını anlattı! Dinleyenler şaştı kaldı!

Adnan Oktar'ın kediciği iken örgüt evinden kaçmayı başaran Ceylan Özgül katıldığı bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de neden Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakıp dans ettikleri oldu.

Eski bir kedicik olan Ceylan Özgül Beyaz TV'de bir programa konuk oldu.

BABASINI MAİL ATTTI

2006 yılında örgüte girdikten yıllar sonra kaçmayı başaran Özgül programda Adnan Oktar örgütünden nasıl kaçtığını anlattı.

“Başka bir örgüt evine geçtim" diyen Ceylan Özgül devamında şunları söyledi:

"Bu örgüt evinde de yine bilgisayarımda ve telefonumda takip programları var. Çok limitli bir haberleşme imkanım var. Bir şekilde babamın yeni mail adresini buldum. Ona 'Şu gün şu saatte gönderdim konumdaki evden çıkacağım. Orada olur musun?' diye mesaj gönderdim. O da hiç hayır demedi. Biraz maceralı oldu."

NEDEN DANS ETTİKLERİ SORULDU

Hiçbir yere tek gidemediklerini söyleyen Özgül ayrıca kadınların Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakarak neden dans ettiklerini açıkladı.

"Neyi neden yaptığını bilmiyoruz"

Genç kadın "Onun istediği bir şey. Neyi neden yaptığını bilmiyoruz. Bizden istiyor, biz de orada kalmış insanlarız ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber3