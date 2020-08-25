Adresi bilemeyen genç 3 yerinden bıçaklandı! Acılı aile isyan etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde pazar günü yaşanan olayda evinin önünde oturan Selçuk Sert (17), yanına gelerek kendisine adres soran 2 kişiye adresi bilmediğini söyledi. Yoluna devam eden şahıslar geri gelerek çocukla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanlarında taşıdıkları bıçakla genci ciğerinden, bacağından ve kalbinin altından yaraladı.

Olay sonrası zanlılar kaçarken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Selçuk Sert'e ilk müdahaleyi bulundukları yerde yaptı. Hastaneye kaldırılan genç, hayati tehlikeyi atlattı ancak, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

''BENİM YÜREĞİM YANDI BAŞKA ANNELERİN YANMASIN''

Yaşanan olayın ardından büyük bir acı ve korku yaşayan 17 yaşındaki Selçuk Sert'in annesi Meliha Sert, "Oğlum evin önünde otururken iki kişi gelip adres soruyor. Oğlum da adresi söylemeyince gidiyorlar ve biraz ilerledikten sonra oğlumu tekrar yanlarına çağırıyorlar. Oğlumla biraz tartıştıktan sonra bacağından, karnından ve kalbinin altından bıçaklıyorlar. Ben beş çocuk büyütürken ne zorluklar yaşıyorum ama iki kişi gelip bir adres yüzünden benim oğlumu bıçaklıyor. Çocuğum üç yerinden bıçaklanıyor ve üç günden beri yaşam savaşı veriyor. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yüreği yanmasın. Bunu yapanlar bulunsun. Biz bu evlatları kolay büyütmüyoruz. Bugün çocuğum tekrar hayata döndü ve şuan yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bunu yapanlar yakalansın ve adalet yerini bulunsun" dedi.

Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayı anlatan ağabey Numan Sert ise o an çok üzüldüğünü ve korktuğunu belirterek, kardeşini bıçaklayanlardan hesap sorulmasını istediklerini vurguladı.

UYANDIĞINDA İLK İSTEDİĞİ ŞEY GÜLÜMSETTİ

Öte yandan bıçaklanan Selçuk Sert'in hastanede tedavi gördükten sonra kendine gelir gelmez aç olduğunu belirtmesi ve kebap istemesi ise dikkat çekti.

ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR

Selçuk Sert'i yaralayan iki saldırganı arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.