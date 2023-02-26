Adrian Bone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Bone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Bone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Bone 8 Eylül 1988 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Javier Bone Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Bone Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Adrian Bone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Bone'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Bone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Bone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Bone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Bone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2006 yılında LDU Cuenca

31 Aralık 2006 yılında Aucas U20

7 Ağustos 2007 yılında CD Espoli U20

1 Ocak 2009 yılında CD Espoli

20 Ocak 2011 yılında Deportivo Quito

2 Nisan 2013 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2013 yılında Deportivo Quito

21 Ocak 2014 yılında CD El Nacional

4 Ocak 2017 yılında Independiente

9 Şubat 2018 yılında CS Emelec

14 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Adrian Bone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Bone şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Adrian Bone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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