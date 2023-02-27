Adrian Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Calero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Calero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Calero 18 Eylül 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Calero Vílchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Calero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Calero'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Calero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adriancalero9/

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http://www.facebook.com/adrian.calerovilchez.10

Adrian Calero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Calero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Calero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Calero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Universit. II

12 Nisan 2021 yılında Santa Rosa

31 Aralık 2021 yılında Universit. II

1 Ocak 2022 yılında Universitario

Adrian Calero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Calero şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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