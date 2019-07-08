Adriana Lima'nın yeni Türk sevgilisi Emir Uyar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Yata binerken objektiflere yakalanan ikili fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı.

Lima ve Uyar daha önce de Venedik'te görüntülenmişti.Adriana Lima ile Emir Uyar, yat gezinti boyunca iş toplantısı görüntüsü sergiledi. Ancak bir süre sonra ikili Mikonos'ta el ele ortaya çıktı. İngiliz basını Uyar'dan Lima'nın yeni erkek arkadaşı olarak söz etti.

Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor. Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı.38 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima basketbolcu Marko Jaric'ten aldatıldığı için boşandı. Metin Hara ile bir buçuk yıl süren birlikteliği de geçen yıl sona erdi.

EMİR UYAR KİMDİR?

1982 yılında doğdu. Emir Uyar lise eğitimini İstanbul'da Alman Lisesi'nde tamamladı.2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.Uyar, Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi.

ADRIANA LIMA KİMDİR?

Brezilyalı manken Adriana Lima, 12 Haziran 1981 tarihinde düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. Victoria's Secret'ın "en uzun süre çalışan modeli" olan Adriana Lima, firma için ilk kez 1999 yılında podyuma çıkmıştı.

Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi.

1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergilerin moda çekimlerinde yer aldı. Heidi Klum ve Gisele Bündchen'le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'deki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.2001'de Adriana Lima 8:47 dakkalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker'la birlikte oynadı.