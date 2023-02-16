AFAD açıkladı: 10 bin TL hane başı destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 10 bin liralık yardımların vatandaşların hesabına yatırılmaya başlandığını açıklamış, "Tespit edildikçe de yatırılıyor. Hesabı olanların direk hesabına, hesabı olmayanlara ise nüfus cüzdanı üzerinden devlet hesap açarak bu yardımlar aktarılmaya başlandı. Bunlar artarak devam edecek" demişti.

Bu açıklama sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ödemelere ilişkin detaylara yer verildi.

ÖDEMELERE BAŞLANDI

Açıklamada hasar tespit çalışması tamamlanan hanelerde yaşayanların hesaplarına ödemelerin yatırılmaya başlandığı kaydedildi. Ödemelerin Ziraat Bankası hesabı bulunan vatandaşların hesabına yattığı bilgisi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

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Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır.

Ödemeler için e- Devletten başvuru şartı aranmamaktadır.

Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise T.C. kimlik numaralarına göre yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."