AFAD açıkladı! Antalya yine sallandı!
AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Kumluca açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 04.50'de Antalya'nın Kumluca açıklarında, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.6 km olarak bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 21.75 km. Kumluca (Antalya)
Tarih-Saat : 29.01.2022, 04:50:52 TSİ
Enlem : 36.2385 N
Boylam : 30.7401 E
Derinlik : 5.56 km
Detay : https://t.co/E3FQHXpnkK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgide ise depremin merkezinin Antalya Körfez'İ olduğu belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 29, 2022
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/fJzhpZEF39
29.01.2022, 04:50:53 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 21.1 km#Kandilli