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  3. AFAD açıkladı! Antalya yine sallandı!

AFAD açıkladı! Antalya yine sallandı!

AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Kumluca açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD açıkladı! Antalya yine sallandı!

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 04.50'de Antalya'nın Kumluca açıklarında, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.6 km olarak bildirildi.

 

 

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgide ise depremin merkezinin Antalya Körfez'İ olduğu belirlendi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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