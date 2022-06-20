AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde 3.9 - 4.7 büyüklüğünde peş peşe deprem!
AFAD'ın paylaşımına göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD'ın paylaşımına göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2022
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Dodecanese (Yunanistan)
Tarih-Saat : 20.06.2022, 02:24:33 TSİ
Enlem : 35.5270 N
Boylam : 27.1693 E
Derinlik : 18.00 km
Detay : https://t.co/olUbvMPa16@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Argolis (Yunanistan)
Tarih-Saat : 20.06.2022, 03:57:37 TSİ
Enlem : 37.5790 N
Boylam : 22.5480 E
Derinlik : 34.90 km
Detay : https://t.co/5vyVF0OeQz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.