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  3. AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde 3.9 - 4.7 büyüklüğünde peş peşe deprem!

AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde 3.9 - 4.7 büyüklüğünde peş peşe deprem!

AFAD'ın paylaşımına göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde 3.9 - 4.7 büyüklüğünde peş peşe deprem!

AFAD'ın paylaşımına göre  Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

 

 

 

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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