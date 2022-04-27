AFAD açıkladı! Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın verilerine göre Ege Bölgesi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre Ege denizinde 8.25 km derinliğinde, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2022
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 27.04.2022, 04:52:02 TSİ
Enlem : 36.7718 N
Boylam : 23.4633 E
Derinlik : 8.25 km
Detay : https://t.co/TuVLuWURUx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Nisan 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:
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