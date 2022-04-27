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AFAD açıkladı! Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre Ege Bölgesi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre Ege denizinde 8.25 km derinliğinde,  4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Nisan 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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