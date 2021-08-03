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  3. AFAD açıkladı! Muğla'da korkutan deprem! Peş peşe sallandı

AFAD açıkladı! Muğla'da korkutan deprem! Peş peşe sallandı

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıkları gece saatlerinde peş peşe sallandı.

AFAD açıkladı! Muğla'da korkutan deprem! Peş peşe sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamalara göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçülürken bir depremle daha sarsıldı.

Datça açıklarında  AFAD'da yer alan bilgilere göre 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 3.19 km olarak kaydedildi.

AFAD açıkladı! Muğla'da korkutan deprem! Peş peşe sallandı

AFAD'dan "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.56'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması geldi.

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