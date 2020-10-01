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AFAD açıkladı! Samsun Vezirköprü'de deprem

AFAD verilerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD açıkladı! Samsun Vezirköprü'de deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.37'de Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,96 kilometre altında kaydedildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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