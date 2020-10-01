AFAD açıkladı! Samsun Vezirköprü'de deprem
AFAD verilerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.37'de Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,96 kilometre altında kaydedildi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Vezirköprü (Samsun)
Tarih-Saat : 01.10.2020, 14:37:12 TSİ
Enlem : 41.1021 N
Boylam : 34.9366 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/t5jSPROqgk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi