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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama! Sivas'ta 3.8 şiddetinde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada Sivas'ın Kangal ilçesinde saat 22.08'de 3. 8 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi açıklamasını revize ederek meydana gelen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama! Sivas'ta 3.8 şiddetinde deprem

AFAD, Sivas'ın Kangal ilçesinde saat 22.08'de 3. 8 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 14.36 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü de 3.8 olarak açıklandı.

Deprem derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Sivas depremi

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Sivas depremi

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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