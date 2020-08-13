Deprem mi oldu? Son deprem neler? Sivas depremi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama! Sivas'ta 3.8 şiddetinde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada Sivas'ın Kangal ilçesinde saat 22.08'de 3. 8 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi açıklamasını revize ederek meydana gelen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
AFAD, Sivas'ın Kangal ilçesinde saat 22.08'de 3. 8 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerin 14.36 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü de 3.8 olarak açıklandı.
Deprem derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kangal (Sivas)
Tarih-Saat : 13.08.2020, 22:08:06 TSİ
Enlem : 39.1256 N
Boylam : 37.8276 E
Derinlik : 14.36 km
Detay : https://t.co/mWTnoKncOC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 13, 2020
TASLI-KANGAL (SIVAS) https://t.co/EUXDJlEwfo
13.08.2020, 22:08:06 TSİ
Büyüklük: 3.8,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ