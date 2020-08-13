Deprem mi oldu? Son deprem neler? Sivas depremi

AFAD, Sivas'ın Kangal ilçesinde saat 22.08'de 3. 8 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 14.36 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü de 3.8 olarak açıklandı.

Deprem derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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