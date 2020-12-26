AFAD açıkladı: Van Çatak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD verilerine göre Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... AFAD'dan edinilen bilgilere göre Van'ın Çatak ilçesinde saat 12.31'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.52 kilometre altında gerçekleşti.
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
Van'daki 3,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD'ın Twitter hesabından şu bilgiler paylaşıldı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Çatak (Van)
Tarih-Saat : 26.12.2020, 12:31:18 TSİ
Enlem : 38.0150 N
Boylam : 42.9885 E
Derinlik : 11.52 km
Detay : https://t.co/R91LxMvMTb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 26, 2020
KORULU-CATAK (VAN) https://t.co/5hsPhgkD5H
26.12.2020, 12:31:18 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli