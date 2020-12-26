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  3. AFAD açıkladı: Van Çatak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Van Çatak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD açıkladı: Van Çatak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'dan edinilen bilgilere göre Van'ın Çatak ilçesinde saat 12.31'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.52 kilometre altında gerçekleşti.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Van'daki 3,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD'ın Twitter hesabından şu bilgiler paylaşıldı:

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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