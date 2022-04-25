AFAD duyurdu! Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Muğla'da sabahın erken saatlerinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ankara Çubuk'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05:45 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 6.95 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'dan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Çubuk (Ankara)
Tarih-Saat : 25.04.2022, 05:45:48 TSİ
Enlem : 40.4756 N
Boylam : 33.0205 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/yABOWuxKRD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:
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