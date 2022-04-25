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AFAD duyurdu! Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Muğla'da sabahın erken saatlerinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Ankara Çubuk'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05:45 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 6.95 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'dan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi.

AFAD SON DEPREMLER 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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