AFAD duyurdu! Diyarbakır, şafak vakti 3,8'le sallandı
AFAD, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 06.23'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.43 kilometre altında gerçekleşirken can ve mal kaybı yaşanmadı.
KANDİLLİ 3,9 OLARAK DUYURDU
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre de söz konusu deprem 3.9 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 21, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kulp (Diyarbakir)
Tarih-Saat : 21.11.2020, 06:23:54 TSİ
Enlem : 38.5741 N
Boylam : 40.9638 E
Derinlik : 6.43 km
Detay : https://t.co/j6wsSqFyfI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız