İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 06.23'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.43 kilometre altında gerçekleşirken can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ 3,9 OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre de söz konusu deprem 3.9 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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