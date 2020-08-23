İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre,Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem verilere göre yerin 11,89 kilometre altında gerçekleşti. Öte yandan AFAD, bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında kaydedildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD |KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linkten tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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