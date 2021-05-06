AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,0 büyüklüğünde deprem... Son depremler

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 0.95 km uzakta saat 02.40'da gerçekleşti. Söz konusu depremin derinliği 47.38 km olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.2 büyüklüğünde yerin 79.6 km altında gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER (6 MAYIS 2021 PERŞEMBE)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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