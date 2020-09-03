AFAD duyurdu! Muğla Marmaris açıklarında deprem
Son dakika haberi... AFAD, verilerine göre Muğla Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sıkça depremlerin yaşandığı Akdeniz açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD, verilerine göre saat 07.18'de Muğla Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 25.92 kilometre altında gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Akdeniz, 48.11 km.Dodecanese (Yunanistan), 146.40 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 03.09.2020, 07:18:57 TSİ
Enlem : 35.2553 N
Boylam : 27.6888 E
Derinlik : 25.92 km
Detay : https://t.co/bc7piazVme@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.