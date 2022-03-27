AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Muğla Ula'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16:59 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 7 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'dan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi.

AFAD SON DEPREMLER 27 MART 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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