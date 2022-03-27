AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Muğla'da sabah saatlerinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Muğla Ula'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16:59 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 7 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'dan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 27.03.2022, 16:59:47 TSİ
Enlem : 37.0646 N
Boylam : 28.3700 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/YviMDc4vfn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 27 MART 2022 PAZAR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:
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