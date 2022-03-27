Son dakika... Ukrayna - Rusya görüşmesi Türkiye'de yapılacak! Müzakere tarihi belirlendi!AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!Başakşehir'den Tahkim Kurulu'nun hakem kararına tepki: "Umutlarımızın yeşerdiği bir gün"Allstar birleşme partisinde Edis rüzgarı esti, Sude Burcu kıvrak dansıyla yürek hoplattı! Böylesi görülmedi!Ukrayna'da manzarasıyla büyüleyen yerler şimdi birer harabe! Savaş, ülkeyi harabeye çevirdi! İşte yürek burkan değişimlerSon dakika! Hrant Dink cinayetinde sıcak gelişme! Ahmet İskender Türkiye'ye getirildiOscar adayları kimler 2022? 94. Oscar ödülünü kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncu, hangi film aldı? En iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi?Hande Erçel'e ayrılık yaradı! Kerem Bürsin'e öyle bir şeyle yanıt verdi ki, takipçilerinden "Aferin"i kaptı!Son dakika: 27 Mart 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuMayın tehlikesine karşı sahil güvenlik devrede! Karadeniz açıklarında güvenli turları atılıyor!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Muğla'da sabah saatlerinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Muğla Ula'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16:59 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 7 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'dan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama gelmedi.

AFAD SON DEPREMLER 27 MART 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT