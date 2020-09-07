AFAD duyurdu! Muş Korkut'ta deprem
Son dakika haberi... AFAD, Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde depremin olduğu Muş, bugün bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
MUŞ'TA DEPREM SON DAKİKA 2020
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre de deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.
AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Muş.Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 7, 2020
SARMASIK-KORKUT (MUS) https://t.co/Sgpzkkt1FH
07.09.2020, 11:47:46 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Korkut (Mus)
Tarih-Saat : 07.09.2020, 11:47:46 TSİ
Enlem : 38.7390 N
Boylam : 41.9740 E
Derinlik : 9.60 km
Detay : https://t.co/uceNy1roib@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.
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