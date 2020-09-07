Mavi balina oyununun final bölümü için 4 genç Hazar Denizi'ne atladıHakkari'nin neyi meşhur? Hakkari'de ne yenir? | Gezilecek yerlerDoya Doya Moda 7 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 1kişi tutuklandıAFAD duyurdu! Muş Korkut'ta deprem12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 7 Eylül HADİ joker kodu nedir?Fahriye Abla şiiri kimin? Fahriye Abla şiiri hikayesi nedir? KPSS'de çıkan sorunun yanıtıUEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları | Hollanda, İtalya, Polonya, Norveç...39 kişinin öldüğü Reina Davası başladıAK Parti 7. Olağan Kongresinde Ahmet Özbahar yeniden ilçe başkanlığına seçildi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AFAD duyurdu! Muş Korkut'ta deprem

AFAD duyurdu! Muş Korkut'ta deprem

Son dakika haberi... AFAD, Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde depremin olduğu Muş, bugün bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

MUŞ'TA DEPREM SON DAKİKA 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre de deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.    

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Muş.Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.  

  

 

 

SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT
1 Yorum