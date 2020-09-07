Geçtiğimiz günlerde depremin olduğu Muş, bugün bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

MUŞ'TA DEPREM SON DAKİKA 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre de deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Muş.Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ