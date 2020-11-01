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AFAD İzmir depremine ilişkin acı haberi duyurdu

AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 64 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722’si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi. Yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiği belirtildi.

AFAD İzmir depremine ilişkin acı haberi duyurdu

AFAD'dan İzmir Seferihisar merkezli depreme ilişkin yeni bir yazılı açıklama daha yayımlandı. 

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SAKOM’dan alınan bilgilere göre 69 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729’u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

AFAD'dan yapılan bir önceki açıklamada "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 64 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722'si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." denilmişti.

Açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 947 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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