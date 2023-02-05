AFAD Uyardı! 5 Şubat Pazar akşamı o illere dikkat!

Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları etkisini günden güne gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kalacak o iller hakkında AFAD sosyal medya hesabı twitter üzerinden uyarıda bulundu. İşte o iller...

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre AFAD 5 Şubat Pazar günü İstanbul için; "İstanbul genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde yağış bekleniyor." uyarısı yapmıştı.

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AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

AFAD sosyal medya twitter hesabı üzerinden bir son dakika gelişmesi daha paylaşarak 5 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde kar yağışının yoğun olacağı illeri paylaştı.

AFAD sosyal medya twitter üzerinden yaptığı açıklamada: "Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerimizde yoğun kar yağışı bekleniyor." ifadelerine yer verdi.