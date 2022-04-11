AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Tokat'ın Pazar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD, Tokat'ın Pazar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 06.34'te meydana gelen deprem Tokat'ın Pazar ilçesinde yerin 7.05 km altında meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 1.5 km derinlikte 3.4 büyüklüğünde kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Nisan 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 11, 2022
KUCUKBAGLAR-(TOKAT) https://t.co/m98RrnTPXF
11.04.2022, 06:34:56 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 1.5 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Pazar (Tokat)
Tarih-Saat : 11.04.2022, 06:34:57 TSİ
Enlem : 40.2698 N
Boylam : 36.3403 E
Derinlik : 7.05 km
Detay : https://t.co/Q0jA9wlsn2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi