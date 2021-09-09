AFAD'dan 7 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında flaş bir paylaşımda bulunuldu. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 10 Eylül Cuma günü sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Açıklamada sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda çağrıda bulunuldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bir siğer duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.