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AFAD'dan o iller için flaş sel ve heyelan uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

AFAD'dan o iller için flaş sel ve heyelan uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklenildiğini duyurdu.

Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre,

Bu gece saatlerinden itibaren, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

AFAD'dan flaş o iller için flaş sel ve heyelan uyarısı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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