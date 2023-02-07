Ülkemiz 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ilk kez bu kadar büyük bir depremle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsılan Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere 10 ilde ağır hasar meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilen afet bölgesinde kaç deprem oldu? Kaç kişi hayatını kaybetti? gibi sorulara vatandaşlarımız yanıt aramakta. İşte soruların cevabı haberimizde...

AFET BÖLGESİNDE KAÇ DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17 saatlerinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından 10 ilde daha deprem hissedildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise artçıların ardından 7.6'lık bir deprem daha geldi ve yıkılmayan evlerinde çökmesine sebep oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ ve Mersinde 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

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KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ? KAÇ YARALI VAR?

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, gönüllüler, asker ve itfaiye ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Halkın yaralarını sarmaya çalışan ekipler vatandaşlar tarafından gönderilen yardım malzemelerini de dağıtıyor.

Günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmaların hız kazandığı ve yardımların giderek artmasıyla birlikte hasarın bilançosu da artıyor.

Deprem sonrası Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 3 bin 432 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 bin 103 kişinin de yaralandığı kaydedildi.