Kahramanmaraş afet bölgesinde son güncel durum

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremini yaşayan Türkiye Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremle sabaha uyanmıştı. 10 ili etkileyen deprem sonrası enkaz çalışmaları, ölü ve yaralı sayısı merak edilmekte. İşte afet bölgesinden güncel durum.

YAYINLAMA
Google News
Kahramanmaraş afet bölgesinde son güncel durum

Ülkemiz 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ilk kez bu kadar büyük bir depremle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsılan Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere 10 ilde ağır hasar meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilen afet bölgesinde kaç deprem oldu? Kaç kişi hayatını kaybetti? gibi sorulara vatandaşlarımız yanıt aramakta. İşte soruların cevabı haberimizde...

aa-20230207-30203264-30203262-kahramanmarasta-depremden-28-saat-sonra-enkazdan-1-kisi-sag-cikarildi.jpg

AFET BÖLGESİNDE KAÇ DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17 saatlerinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından 10 ilde daha deprem hissedildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise artçıların ardından 7.6'lık bir deprem daha geldi ve yıkılmayan evlerinde çökmesine sebep oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ ve Mersinde 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

aa-20230206-30187537-30187535-kahramanmaras-merkezli-deprem.jpg

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ? KAÇ YARALI VAR?

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, gönüllüler, asker ve itfaiye ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Halkın yaralarını sarmaya çalışan ekipler vatandaşlar tarafından gönderilen yardım malzemelerini de dağıtıyor.

Günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmaların hız kazandığı ve yardımların giderek artmasıyla birlikte hasarın bilançosu da artıyor.

Deprem sonrası Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 3 bin 432 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 bin 103 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

0
1
0
1
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
Son Haberler
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hakkari'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hakkari'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Gümüşhane'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Gümüşhane'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Giresun'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Giresun'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar