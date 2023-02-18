Afetzedeler için geçici kimlik belgeleri hakkında önemli açıklama!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra kimliklerini kaybeden vatandaşlar için geçici kimlik belgelerini alabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu.

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Afetzedeler için geçici kimlik belgeleri hakkında önemli açıklama!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından kimliklerini kaybeden vatandaşlar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzedelerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabileceğini duyurdu.

Afetzedeler için geçici kimlik belgeleri hakkında önemli açıklama!

E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı." belirtti. Bunun için afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak.

3 AY GEÇERLİ OLACAK

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabilecek. Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

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