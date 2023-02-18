Afetzedeler için geçici kimlik belgeleri hakkında önemli açıklama!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından kimliklerini kaybeden vatandaşlar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzedelerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabileceğini duyurdu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı." belirtti. Bunun için afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak.

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3 AY GEÇERLİ OLACAK

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabilecek. Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.