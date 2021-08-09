Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'dan Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afgan göçmenler, vatandaşların tepkisini çekerken Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yayınladığı bir videoda kullandığı çirkin ifadelerle sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Türk kızları hakkında seviyesiz ifadeler kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Saadat'ın tutuklanması için Twitter kullanıcıları #SunatullahSaadatTutuklansın etiketi ile çok sayıda paylaşım yaparak tepkilerini dile getirdi. Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Saadat bir özür videosu yayımladı. Ancak vatandaşların tepkileri dinmedi.

TANJU ÖZCAN VE TÜRK KADINLARI HAKKINDA SEVİYESİZ İFADELER KULLANDI

Sunatullah Saadat yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

" Tanju Özcan şerefsizin teki. Ne kadar ayrımcı bir insan. Önce açıkladı, dedi ben sevmiyorum göçmenleri. Ben yabancıları kendi ilime istemiyorum. Tamam. Kimse istemiyor yabancıları. Çıkar gitsinler. Dediler ki ben yabancıların su faturasına 10 kat zam yapacağım. Yap, tamam oldu. Ama son açıklamasında çok kötü iş yaptı. Çok büyük şerefsizlik yaptı. Sen beyefendi bizim için diyorsun ki, ' Geride kalan, eğitimsiz'. Senin kendi ülkelerinde gençler hangi halde. Gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar kendi göğsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? Beş kuruş için, 5 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Sen bir başkan olarak Google'a yaz. Ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor."

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine bir özür videosu yayımlanan Sunatullah Saadat şunları kaydetti:

" Ben Türkiye'de 1 sene yaşamışım. Ve Türkiye'yi de o kadar iyi bilmiyorum. Ben Tanju Özcan'ın haberini izledikten sonra çok duygulandım. Ben bir gazeteciyim. Kendi halkımın hakkını savunmak istedim. Onun için bir insan duygulandı, saçma sapan şeyler de konuşur. Tanju Bey'de halkın seçtiği bir adam. Halkın içinden belediye başkanı olmuş ondan da tüm yürekle özür dilerim. Ve bütün Türk kadınlarında da özür dilerim. Biliyorum bu şey özür dilemekle olmaz, çoğunuz öfkelisiniz. Beni öldürmek istiyorsunuz ama ben ölmeye de razıyım. Bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve Tanju Özcan'dan özür dilerim."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Öte yandan sosyal medyada gelen tepkilerin bazıları şöyle:

- Tanju Özcan'a ve Türk kadınlarına hakaret eden ne idüğü belirsiz Afgan gazeteci Sunatullah Saadat özür dilemiş....!!

Laf konuşurken ucu nereye gider kime dokunur diye düşünmezsen sonuçlarına da katlanırsın....!!

- Sana vatandaşı olmadığın ülkeyi eleştirme hakkını veren kim ?

Türkiye ye gelebilmek için karısını satan, vatanınını düşmana satan kahpe soyuna bak hele sen..

Adam olmuşta kamera da artistlik yapıyor. Kameraönü çocuğu !! Gitte vatanını kurtar..

- ABD tarafından fonlanan, ülkesini, kadını,çocuğu bırakıp kaçan sonra hadsizce kadınlarımıza,çocuklarımıza laf eden alçağın özrünü kabul etmiyoruz, #SunatullahSaadatTutuklansın ve sınır dışı edilsin.Halkın sesini duyun, Türkiye Ortadoğu’nun çöplüğü olmayacak buna izin vermeyeceğiz.

Kendi ülkesinde bu kadar rahat konuşamaz, burda istedigini soyleyecek oyle mi?#SunatullahSaadatTutuklansın

- Atatürk'ün övgü ile söz ettiği çagdaş Türk kadınlarına hakaret edeceksin, tepki alınca da çıkıp "özür dilerim" diyeceksin.

- Kalkmış ülkemize gelmişsin. Burada güzel güzel yaşıyorsun. Sonra ülkemizin insanlarına "şerefsiz" diyorsun, ahlaksız diyorsun!

Sen burayı Afganistan sandın herhalde! Burada ne kanunlar ne de millet olma bilinci senin gibileri cezasız bırakmaz.