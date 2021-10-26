Afganistan'da insanlık krizi! 500 dolara bebeklerini sattılar! Bebeğin annesi: Diğer çocuklarım açlıktan ölüyordu, biz de kızımı satmak zorunda kaldık​​​​​​​

Afganistan, Taliban'ın Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana cidi bir ekonomik krizin eşiğine geldi.

Halkın açlıkla boğuştuğu ülkede, bir aile yabancı bir adama kız bebeklerini 500 dolara (yaklaşık 4 bin 730 lira) sattı. Çocuğun akıbeti bilinmezken, aile başka çaresinin olmadığını ifade etti.

HALKIN SADECE YÜZDE 5'İ YETERLİ YİYECEĞE ULAŞABİLİYOR

Afganistan'da uluslararası yardım fonlarının dondurulması üzerine hanelerin yalnızca yüzde 5'i yeterli miktarda yiyeceğe ulaşabiliyor.

Ülke ekonomisi, Taliban'ın Ağustos ayında ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden önce de sallantıdaydı. Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde dışa bağımlıydı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Afganistan gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ı uluslararası yardımdan sağlanıyor.

ULUSLARARASI FONLAR DURDURULDU

Taliban'ın yönetime geçmesinden bu yana batılı ülkeler, Afganistan'ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile erişebileceği varlıklar da dahil olmak üzere uluslararası fonları durdurdu.

"DİĞER ÇOCUKLARIM AÇLIKTAN ÖLÜYORDU"

Ekonomik krizin artarak büyümesiyle Afganistan’da halk ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldı. Bebeğini satan anne, “Diğer çocuklarım açlıktan ölüyordu, biz de kızımı satmak zorunda kaldık. Keşke kızımı satmak zorunda kalmasaydım” dedi. Kızın babası ise çöp toplayarak ailenin geçimini sağladığını ancak bu durumun artık hiçbir şey kazandırmadığını söyledi ve ekledi:"Açlıktan ölüyoruz. Şu anda evimizde unumuz, yağımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Kızımın geleceğinin nasıl olacağını bilmiyorum. Bu konuda nasıl hissedeceğini de bilmiyorum. Ama yapmak zorundaydım" dedi.

BBC'den Yogita Limaye bebeğin yürümeye başladığında satın alanlar tarafından götürüleceğini söyledi. Limaye, "Adam, 500 doların yarısından fazlasını ödedi. Bu, aileyi birkaç ay idare eder. Adam, kızın çocuğuyla evleneceğini söyledi ama kimse ne olacağından emin değil” dedi.

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BM MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN AÇLIK UYARISI YAPTI

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da 14 milyon insanın yardım sağlanmadığı takdirde 'açlığa doğru ilerlediğini' ve hayatlarını kaybedebileceklerini açıklamıştı. Yayımlanan raporda, Afganistan'daki milyonlarca kişinin kuraklık, Covid-19 salgını ve gıda kıtlığı nedeniyle sorunlar yaşanacağı belirtilmişti.

Dünya Gıda Programı, bu üç sorunun sürmesi durumunda ise dış yardım olmadan ülkede büyük bir açlık dalgasının olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.